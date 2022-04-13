بـ 27 لغة عالمية .."أجياد مكة" تطلق مشروع "ورث مصحفًا" للتوزيع على المعتمرين والجاليات

ويأتي هذا المشروع الإيماني في إطار عناية المملكة الكبيرة والاهتمام البالغ في نشر كتاب الله الكريم من خلال توزيع مصاحف بلغات عالمية، حيث فتحت جمعية أجياد للدعوة باب المساهمة في هذا المشروع الإيماني عملاً بحديث "سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته.. وذكر منهم "أو ورّث مصحفًا".