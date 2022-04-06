"تأهيل الباحة" ينفذ 9 برامج لمستفيديه ومنسوبيه من الجنسين

جدير بالذكر أن هذه البرامج والورش تأتي في غالبيتها ضمن المبادرات التي يعقدها الفرع مع الجهات الخارجية ذات العلاقة والتي تحتوي على عدد من البرامج التطويرية في عدد من المجالات لمنسوبي مركز التأهيل الشامل والمقيمين بالمركز القادرين على العمل.