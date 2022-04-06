"تأهيل الباحة" ينفذ 9 برامج لمستفيديه ومنسوبيه من الجنسين

نفذ مركز التأهيل الشامل بمنطقة الباحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسعة برامج ومبادرات للفئات المشمولة بالرعاية داخل المركز من الأشخاص ذوي الإعاقة والكادر العامل معهم.
وشملت البرامج؛ تفعيل الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان تحت عنوان "صحتي تبدأ من فمي" بالشراكة مع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة، وفعالية اليوم العالمي لمتلازمة داون بمشاركة مركز مهارات الحياة للرعاية النهارية وحفل تتويج المقيمين من النزلاء الفائزين بالأنشطة الرياضية "دوري تنس الطاولة، ودوري ألعاب القوى (رمي الجلة - رمي الرمح)ودوري البلايستيشن، ودوري البلياردو والهوكي".
ونظم المركز ورشةً تدريبية بعنوان "مهارات التخطيط والمبادرات النوعية" استمرت لمدة يومين متتاليين استفاد منها أكثر من 25 موظفًا من منسوبي ومنسوبات المركز وعدد من المقيمين المستهدفين بالتأهيل المهني.
واستهدفت هذه الورشة تجويد مهارة التخطيط وتصميم المشاريع النوعية، وذلك بالشراكة مع جمعية البر الخيرية بمنطقة الباحة.
جدير بالذكر أن هذه البرامج والورش تأتي في غالبيتها ضمن المبادرات التي يعقدها الفرع مع الجهات الخارجية ذات العلاقة والتي تحتوي على عدد من البرامج التطويرية في عدد من المجالات لمنسوبي مركز التأهيل الشامل والمقيمين بالمركز القادرين على العمل.