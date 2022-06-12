تايكوندو الشباب وأبها يتقاسمان كأس السوبر والتميز للترجي والسميح الأعلى تصنيفًا

وهنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو جميع الفرق المشاركة من إداريين ومدربين ولاعبين وجميع الحكام واللجان على نجاح الموسم الرياضي، موضحًا أن الجميع استحق التكريم لما قدموه من جهد كبير وعمل رائع أسهم في رفع مؤشر المنافسة وزيادة أعداد اللاعبين والمشاركين إلى الضعف خلال هذا الموسم الرياضي الذي كان نتاجه تفوقًا خارجيًا للمنتخب السعودي بحصوله على ميداليات دولية متأملاً من الجميع بذل المزيد من العطاء موجهًا شكره وتحياته لجميع رؤساء الأندية التي تزيد على (70) ناديًا لمساهمتهم في إنجاح الموسم الرياضي وكذلك لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على وجودهم الدائم في الحدث.