"تبوك" تستضيف النسخة التاسعة من معرض البخور والعطور الدولي الخميس

يُشار إلى أن معرض تبوك يأتي ذلك بعد النجاح القوي الذي حققه معرض البخور والعطور الدولي بنسخه الثماني الماضية بعد أن أُقيمت عدة نسخ في وقت سابق بمدينة الرياض والشرقية وجدة وفي حفر الباطن.