"تبوك" تستضيف النسخة التاسعة من معرض البخور والعطور الدولي الخميس

تستضيف مدينة تبوك النسخة التاسعة من معرض البخور والعطور الدولي في فندق جراند ملينيوم تبوك بمشاركة أكثر من 100 علامة تجارية في مجال البخور ودهن العود والعطور من العلامات المحلية والخليجية.
وينطلق المعرض وفعالياته ابتداءً من يوم الخميس القادم التاسع من يونيو ويستمر لمدة ستة أيام متواصلة، حيث سيحظى الزوار بتجربة لا مثيل لها من الاستمتاع بالتسوّق والاستفادة من أقوى العروض والخصومات المقدمة من الشركات المشاركة.
وسيكون الدخول مجانًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً طول فترة المعرض.
يُشار إلى أن معرض تبوك يأتي ذلك بعد النجاح القوي الذي حققه معرض البخور والعطور الدولي بنسخه الثماني الماضية بعد أن أُقيمت عدة نسخ في وقت سابق بمدينة الرياض والشرقية وجدة وفي حفر الباطن.
وستستضيف مدينة أبها النسخة العاشرة من معرض البخور والعطور الدولي، وذلك خامس أيام عيد الأضحى المبارك ولمدة شهر كامل، حيث سيُقام بالتزامن مع انطلاق صيف عسير 2022.