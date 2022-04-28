"تجارة نجران" تنفذ جولات لمراجعة المخزون والمبيعات بمعارض السيارات

وتفصيلاً، أوضحت تجارة نجران أن الجولات التفتيشية شملت 73 معرضاً لبيع السيارات، وذلك ضمن الجولات الرقابية ,التفتيشية المتواصلة على جميع المعارض المنتشرة بالمنطقة، للتقصي حول ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها ورصد أعداد السيارات الجديدة فيها، ومعرفة مصادرها والتحقق من أعداد السيارات التي تُباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تُباع للمستهلكين مباشرة، إضافة لمراجعة سجلات حجوزات المستهلكين.