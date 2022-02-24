"تجربة العميل" بأمانة العاصمة المقدسة تحتفي بـ"يوم التأسيس"

قامت وكالة البلديات ممثلة في الإدارة العامة لتجربة العميل بأمانة العاصمة المقدسة، بتزيين صالات خدمة العملاء وتجهيز عقود الزينة والأعلام وتوزيع الهدايا التذكارية احتفالاً واستشعاراً بأهمية هذه المناسبة.

يأتي ذلك في ظل احتفالات أمانة العاصمة المقدسة بيوم التأسيس، الذي يُحتفى به للمرة الأولى بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتحديد يوم 22 فبراير من كل عام يوماً للتأسيس.

وأوضح مدير عام تجربة العميل المهندس وائل بن صالح حلواني، أن الاحتفال بهذه المناسبة أمر مهم جداً، فمظاهر الاحتفال تكتمل بإدخال الفرح والسرور على نفوس المراجعين والمنسوبين، وإضفاء مظاهر الزينة، والأعلام الخضراء، ووضع لوحات تتضمن العبارات الوطنية لهذه البلاد الغالية.