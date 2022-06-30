تجربة المستفيد بـ"صحة حائل" تتلقى 1023 بلاغًا من المرضى وذويهم
بلغ عدد البلاغات التي تلقتها إدارة تجربة المستفيد بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل خلال النصف الأول من هذا العام 2022م؛ "1023" بلاغًا عبر مركز الاتصال 937، في إدارة الالتزام، وبنوك الدم، والمختبر الإقليمي، والهيئة الطبية والإدارات التابعة للمديرية.
وتفصيلًا: أوضحت إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل، أنها استقبلت خلال الربع الأول من هذا العام "435" بلاغًا، و"588" بلاغًا خلال الربع الثاني؛ حيث بلغ إجمالي عدد البلاغات النصف سنوية "1023" بلاغًا.
تضمنت بلاغات من المرضى وذويهم على مدار الساعة؛ حيث يتم تصنيف البلاغ وتحليله والتواصل مع مقدم البلاغ، وإحالة البلاغ إلكترونيًّا للجهة المعنية للإفادة وتقديم الخدمة اللازمة، إضافة إلى إفادة مركز الاتصال التفاعلي بالوزارة عما تم حيال البلاغ ومعالجته لرفع مستوى رضا المستفيدين وتحقيق الجودة اللازمة في الخدمة.
يذكر أن إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل تعمل على توفير نظام فعال للتواصل مع المرضى لرصد الملحوظات والمقترحات ومعالجة الشكاوى، وتحقيق التكامل في الرعاية الصحية المقدمة لتكون ذات قيمة للمريض وأسرته، وقياس تجربة المريض وإشراكه في تصميم الخدمات، وتمكين المرضى من خلال تعريفهم بحقوقهم ومسؤولياتهم.