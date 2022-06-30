تجربة المستفيد بـ"صحة حائل" تتلقى 1023 بلاغًا من المرضى وذويهم

وتفصيلًا: أوضحت إدارة تجربة المستفيد بصحة حائل، أنها استقبلت خلال الربع الأول من هذا العام "435" بلاغًا، و"588" بلاغًا خلال الربع الثاني؛ حيث بلغ إجمالي عدد البلاغات النصف سنوية "1023" بلاغًا.