"تجمع المدينة" يطلق المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم

أطلق تجمع المدينة المنورة الصحي، المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم، والذي يعمل على بناء الشراكة مع المستفيدين من الخدمات الصحية من المرضى وأسرهم من خلال تمكينهم والاستفادة من مقترحاتهم وجعلهم جزءا من عملية التطوير وصنع القرار للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة على مستوى التجمع الصحي.
ويهدف المجلس الاستشاري إلى استحداث منصة فعالة لتبادل وجهات النظر والمقترحات التحسينية بين المرضى وأسرهم وموظفي الصفوف الأمامية وقيادات المنظومة الصحية لتبادل الأراء والأفكار من أجل التحسين ودمج وجهات نظر المستفيدين ومشاركتهم في تصميم السياسات والاستراتيجيات والخروج بتوصيات وحلول تتماشى مع تطلعات المستفيدين وتساهم في خلق قيمة حقيقية لهم، وإشراك المستفيدين لدعم تطوير وتنفيذ المبادرات وخدمات الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المستفيدين، من خلال تبادل الأفكار القيمة حول كيفية استجابة أقرانهم لهذه البرامج أو الاستراتيجيات.
ويستعرض المجلس الاستشاري نتائج ومؤشرات صوت المستفيد من المصادر المختلفة لمتابعة مستوى الرضا والرفع بالتوصيات التحسينية للإدارات المعنية بحسب التحديات التي يتم طرحها والتصويت على أولويتها، ورفع ملخص تنفيذي دوري بالتوصيات لمجلس الإدارة والمجلس التنفيذي والمشاركة في المنتديات المجتمعية والتوعية بدور المرضى وأسرهم ومسؤولياتهم في تطوير النظام الصحي، والتعرف على فرص التطوير و الفجوات في نظام الرعاية، وتقديم الاستشارات لتعزيز ودعم المبادرات التي تتعلق بتطوير الخدمات الصحية والعمل كجهة استشارية لتنفيذ البرامج والأنشطة التطويرية من خلال تمثيل صوت المستفيد وطرح التحديات التي تواجه مقدم الخدمة وتؤثر على جودة الخدمة ورضا المستفيد وسلامته.