"تجمع المدينة" يطلق المجلس الاستشاري للمرضى وأسرهم

ويستعرض المجلس الاستشاري نتائج ومؤشرات صوت المستفيد من المصادر المختلفة لمتابعة مستوى الرضا والرفع بالتوصيات التحسينية للإدارات المعنية بحسب التحديات التي يتم طرحها والتصويت على أولويتها، ورفع ملخص تنفيذي دوري بالتوصيات لمجلس الإدارة والمجلس التنفيذي والمشاركة في المنتديات المجتمعية والتوعية بدور المرضى وأسرهم ومسؤولياتهم في تطوير النظام الصحي، والتعرف على فرص التطوير و الفجوات في نظام الرعاية، وتقديم الاستشارات لتعزيز ودعم المبادرات التي تتعلق بتطوير الخدمات الصحية والعمل كجهة استشارية لتنفيذ البرامج والأنشطة التطويرية من خلال تمثيل صوت المستفيد وطرح التحديات التي تواجه مقدم الخدمة وتؤثر على جودة الخدمة ورضا المستفيد وسلامته.