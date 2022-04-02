تجمع حائل الصحي و"السعودي الألماني" يُنهيان- بنجاح- حملة التوعية بأضرار السمنة

أنهت إدارة التغذية العلاجية بتجمع حائل الصحي وبالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني وإدارة التطوع الصحي الحملة التوعوية الميدانية لأضرار السمنة التي استهدفت أفراد المجتمع بالحدائق العامة والمجمعات التجارية.
وأكد رئيس قسم التوعية والتثقيف التغذوي في إدارة التغذية العلاجية في تجمع حائل الصحي عثمان الشمري، أن الحملات الميدانية تنوعت مواقعها بين المجمعات التجارية والحدائق العامة وهي مكان تجمع المواطنين.
وقال: استهدفنا في الحملة 100 مواطن حيث نقدم لهم التوعية حول أضرار وخطورة السمنة فوائد المشي لما له من تأثير إيجابي على صحة الأفراد وحمايتهم من السمنة والعديد من الأمراض، وأضاف أنه تم تقديم الحلا الصحي للزوار وتوعيتهم حول طريقة صحية لإعداد الحلا المنزلي.
كما تم تجهيز ركن مصاحب للحملة مخصص للأطفال لغرس ثقافة الغذاء الصحي من خلال مهارة الرسم، لافتًا إلى أن الحملة التوعوية ولله الحمد حققت أهدافها المرجوة وهناك تجاوب كبير من أفراد المجتمع.