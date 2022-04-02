تجمع حائل الصحي و"السعودي الألماني" يُنهيان- بنجاح- حملة التوعية بأضرار السمنة

وقال: استهدفنا في الحملة 100 مواطن حيث نقدم لهم التوعية حول أضرار وخطورة السمنة فوائد المشي لما له من تأثير إيجابي على صحة الأفراد وحمايتهم من السمنة والعديد من الأمراض، وأضاف أنه تم تقديم الحلا الصحي للزوار وتوعيتهم حول طريقة صحية لإعداد الحلا المنزلي.