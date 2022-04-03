تجمع حائل الصحي يدشن مبادرة توعوية حول السمنة وتفعيل رياضة المشي

دشن الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي، الدكتور عبدالعزيز الحميضي، مبادرة توعوية حول السمنة وأضرارها وتفعيل رياضة المشي، بمشاركة عدد من أفراد المجتمع ومنسوبي التجمع.
ونفذت الحملة التوعوية في ممشى الأمير سعود بن عبدالمحسن، وممشى حي النقرة، ومنتزه أجا بارك، وشملت ركناً توعوياً للصيام الصحي وتشجيع المجتمع للتفاعل مع مثل هذه المبادرات.
وأوضح رئيس قسم التوعية والتثقيف التغذوي في إدارة التغذية العلاجية في تجمع حائل الصحي، الأخصائي عثمان الشمري، أن المبادرة أُطلقت من إدارة التغذية العلاجية بتجمع حائل الصحي، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بحائل، وإدارة التطوع الصحي بتجمع حائل الصحي.
وأضاف "الشمري": "دورنا في التثقيف ليس مقتصراً على إعطاء المعلومات فقط، بل نحن مطالبون بغرس المفاهيم الصحية الصحيحة في مثل هذه المبادرات، والتي استهدفت كافة شرائح المجتمع لتوعيتهم عن أضرار السمنة وجعل رياضة المشي نمط حياة لهم".
وأشار إلى أن الحملة حققت الأهداف المرجوة، لاسيما وأنها استهدفت الأطفال وغرس ثقافة الغذاء الصحي من خلال إشراكهم في المبادرة بالرسم.