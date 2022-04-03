تجمع حائل الصحي يدشن مبادرة توعوية حول السمنة وتفعيل رياضة المشي

وأوضح رئيس قسم التوعية والتثقيف التغذوي في إدارة التغذية العلاجية في تجمع حائل الصحي، الأخصائي عثمان الشمري، أن المبادرة أُطلقت من إدارة التغذية العلاجية بتجمع حائل الصحي، بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني بحائل، وإدارة التطوع الصحي بتجمع حائل الصحي.