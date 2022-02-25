"تحت بيرق سيدي".. شاهد احتفاء منسوبي المجمع الطبي بجدة بيوم التأسيس

وسط أجواء تراثية،عاش منسوبو مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، بكل فخر وعز، ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية تحت شعار "يوم بدينا"؛ حيث أعادوا فيها حياة أهل البادية السعودية.

وقد زيّنت الهوية البصرية لهذه المناسبة الوطنية، مقر الاحتفاء بصالة الإدارة التنفيذية تحت أهازيج العرضة السعودية "تحت بيرق سيدي سمعاً وطاعة"، مستحضرين القصص والروايات والعبارات التاريخية لأمجاد الماضي وقصة تأسيس السعودية أدام الله عزها.

ووزعت الشالات والورود والهدايا التذكارية احتفاءً بهذه المناسبة، التي تمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتز ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية، وتوثيق تاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون.