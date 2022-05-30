تحت عنوان: "دور المؤسسات التربوية والنفسية في تنمية القدرات البشرية"

وأكد الدكتور الشايع في ختام تصريحه حرص الجمعية على مشاركة الممارسين التربويين من معلمين ومشرفين وقادة مدارس وغيرهم من العاملين في الميدان التربوي، حيث خصص المجال السادس للمؤتمر للبحوث الإجرائية والميدانية، والممارسات والتجارب التربوية المتميزة، والتي يمكن تقديمها عن طريق الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات، مثل المشاركات المقدمة من مكتب تعليم، أو إدارة تعليم، أو من مدرسة أو مؤسسة تربوية حكومية أو أهلية.