"تحكيم وتطوير مهارات المواد الدراسية".. ورشة عمل بتعليم المخواة
أطلق مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق، صباح اليوم، ورشة تحكيم وتطوير مهارات المواد الدراسية بحضور مشرف العموم بمركز تطوير المناهج بوزارة التعليم الدكتور محمد الغامدي، وبمشاركة (69) محكمًا ومحكمة في تخصصات: (اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية) "للمرحلتين المتوسطة والثانوية".
ورفع مدير تعليم المخواة علي الجالوق في افتتاح الورشة، التهاني والتبريكات للقيادة وللوطن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك؛ مؤكدًا أن ما قدمته القيادة -أيدها الله- من دعم منقطع النظير للتعليم يستحق الإشادة، ومبارِكًا سعي وزارة التعليم نحو استمرارية التغيير وصولًا إلى تقديم تعليم نوعي بمخرجات عالية الجودة.
وثمّن لوزارة التعليم إشراك المجتمع التعليمي في هذا العمل المهني من خلال مشاركة المعلمين والمعلمات، كما تَطَرّق لإطلاق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية وما له من أهمية بالغة ودور مؤثر في تطوير قدرات الطلاب والطالبات؛ مؤكدًا أن الحاجة ماسة لبناء منظومة من المهارات العالية التي تواكب هذا المشروع الحيوي وتسعى لتحقيق مستهدفاته.
وأكد أهمية التعليم ومكانته باعتباره أهم المؤثرين في مسيرة التنمية وقيادة عمليات التغيير والتحولات.
وقدّم الجالوق شكره للمشاركين من المعلمين والمشرفين الخبراء مثمنًا عطاءاتهم ومعولًا على خبراتهم في هذه الورشة لصياغة مهارات تناسب المتغيرات وقادرة على صناعة أجيال تقود مسيرة التنمية وتساهم في بناء مستقبل الوطن.
من جانبه، أكد مشرف العموم بمركز تطوير المناهج بوزارة التعليم الدكتور محمد الغامدي، أن وزارة التعليم -ممثلة في مركز تطوير المناهج- تعمل على عدد من المبادرات؛ بهدف تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.
وأضاف "الغامدي": لِمَا لتطوير المناهج من أهمية بالغة في ظل التنافسية العالمية؛ فإننا نعمل على تحكيم المهارات لعدد من المواد بإشراك المجتمع التعليمي من الخبراء معلمين ومشرفين.
وتابع: في هذا اليوم تستضيف إدارة تعليم المخواة إحدى هذه الورش وهي ضمن 10 ورش تقيمها الوزارة لتحكيم مهارات المواد الدراسية في عدد من التخصصات؛ مثمنًا في ختام حديثه جهود تعليم المخواة في الإعداد والتنظيم للورشة، كما أشاد بتفاعل الخبراء المشاركين.