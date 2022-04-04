"تحكيم وتطوير مهارات المواد الدراسية".. ورشة عمل بتعليم المخواة

وتابع: في هذا اليوم تستضيف إدارة تعليم المخواة إحدى هذه الورش وهي ضمن 10 ورش تقيمها الوزارة لتحكيم مهارات المواد الدراسية في عدد من التخصصات؛ مثمنًا في ختام حديثه جهود تعليم المخواة في الإعداد والتنظيم للورشة، كما أشاد بتفاعل الخبراء المشاركين.