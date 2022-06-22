"تخصصي الدمام" ينال اعتماد "برنامج الصرع وتخطيط الدماغ"

حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، اليوم الأربعاء، على الاعتماد البرامجي لبرنامج الصرع وتخطيط الدماغ في تجمع الشرقية الصحي، لمدة أربع سنوات حتى نهاية 2026.
وقالت إدارة المستشفى: إن هذا الاعتماد لمركز العلوم العصبية بتخصصي الدمام، يعد الأول من نوعه والرابع على مستوى المملكة، ويأتي بعد الإنجازات الطبية التي تحققت، وتوفر الإمكانات والكوادر المتميزة في هذا المجال؛ مما جعله في مقدمة المستشفيات، لاسيما في تخصص العلوم العصبية.
وتابعت: "تم الاعتراف في برنامج التدريب لبرنامج الصرع من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بهدف تدريب المرشحين وتطوير المهارات الضرورية التي من شأنها السماح للمرشح ممارسة العمل الأكاديمي في مجال الصرع للأطفال والكبار، وتستغرق مدته سنتين من دورات عديدة مهمة للمرشح مثل: دورة تخطيط الدماغ ووحدة الصرع والفسيولوجية العصبية الإكلينيكية والعيادات الخارجية للصرع، ودورة في قسم علم الجينات والأبحاث، ودورات اختيارية تفيد المرشح في تخصصه.
وأوضحت إدارة المستشفى أن وحدة الصرع التي انطلقت عام 2011م، ساهمت في تشخيص وعلاج متطور للمرضى المصابين بالصرع؛ حيث في الوقت الحاضر يشخص المصابون في وحدة الصرع التي تتكون من ستة أسرّة تضم أفضل أجهزة التشخيص مثل: الفيديو وتخطيط الدماغ والرنين المغناطيسي والأشعة النووية والتحليل النفسي وغيرها، بالإضافة إلى العلاج بالأدوية الحديثة لمعالجة الصرع والغذاء الكيتوني وجهاز تحفيز العصب العاشر وجراحة الصرع المعقدة بكل أنواعها.
كما أفادت بأن عدد المرضى المصابين بمرض الصرع والذين تم تنويمهم في وحدة الصرع؛ تجاوز 1300 مريض، مسجلًا زيادة سنوية في أعداد المرضى بنحو 27%.
فيما بلغ عدد المرضى الذين تلقوا العلاج الكيتوني 160 مريضًا من بينهم 82 مريضًا خضعوا لزراعة جهاز تحفيز العصب العاشر.
ووصل عدد المرضى الذين أجريت لهم جراحة دماغ معقدة لاستئصال بؤرة الصرع إلى أكثر من 80 مريضًا.