"تخصصي الدمام" ينال اعتماد "برنامج الصرع وتخطيط الدماغ"

وقالت إدارة المستشفى: إن هذا الاعتماد لمركز العلوم العصبية بتخصصي الدمام، يعد الأول من نوعه والرابع على مستوى المملكة، ويأتي بعد الإنجازات الطبية التي تحققت، وتوفر الإمكانات والكوادر المتميزة في هذا المجال؛ مما جعله في مقدمة المستشفيات، لاسيما في تخصص العلوم العصبية.