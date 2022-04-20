"تخصصي الدمام" ينال اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية

وقال رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر: من مميزات الحصول على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية اتّباع سياسات وإجراءات رفيعة المستوى؛ لضمان حماية المشاركين في الدراسات السريرية وكسب الثقة مع رعاة الدراسات السريرية، مما يجعلها بيئة أفضل لإجراء الدراسات السريرية مما يساعد مرضى المنشأة للحصول على أفضل وأحدث العلاجات، بالإضافة إلى تعزيز ضمان الجودة والتحسين المستمر في الدراسات السريرية، وحصول المشاركين في البحث على ضمانات تساعد في تنمية ثقة المشاركين في الدراسات السريرية.