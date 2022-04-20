"تخصصي الدمام" ينال اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية

حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية، وذلك للمرة الثالثة بعد عامي 2014 و2017 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، كأول منشأة طبية تحصل على هذا الاعتماد.
وقال رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر: من مميزات الحصول على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية اتّباع سياسات وإجراءات رفيعة المستوى؛ لضمان حماية المشاركين في الدراسات السريرية وكسب الثقة مع رعاة الدراسات السريرية، مما يجعلها بيئة أفضل لإجراء الدراسات السريرية مما يساعد مرضى المنشأة للحصول على أفضل وأحدث العلاجات، بالإضافة إلى تعزيز ضمان الجودة والتحسين المستمر في الدراسات السريرية، وحصول المشاركين في البحث على ضمانات تساعد في تنمية ثقة المشاركين في الدراسات السريرية.
من ناحيته، قال الدكتور محمد صقر المدير التنفيذي لمركز الأبحاث ومدير إدارة الدراسات السريرية: اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية يؤكد أن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يطبق أعلى معايير الجودة والإجراءات الأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية.
وأضاف: الحصول على هذا الاعتماد يضع المنشأة في مكانة مرموقة بين أكثر المنظمات البحثية المميزة في العالم.