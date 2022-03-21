تدشين العيادات المتنقلة في "الخرمة" و"تربة"

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، وبحضور محافظ محافظة الخرمة، شاكر بن خالد لؤي الشريف، ووكيل محافظ محافظة تربة، ومدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي، صباح اليوم الاثنين، العيادات المتنقلة، التي تم توفيرها مؤخرًا على محافظات: "الخرمة، ورنية، وتربة".