تدشين العيادات المتنقلة في "الخرمة" و"تربة"

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، سعيد بن جابر القحطاني، وبحضور محافظ محافظة الخرمة، شاكر بن خالد لؤي الشريف، ووكيل محافظ محافظة تربة، ومدير مستشفى الخرمة العام محمد بن شجاع السبيعي، صباح اليوم الاثنين، العيادات المتنقلة، التي تم توفيرها مؤخرًا على محافظات: "الخرمة، ورنية، وتربة".
وتُقدم العيادة المتنقلة خدماتها للقرى والهجر التابعة للمحافظة والتي لا يتوفر بها مراكز صحية.
وتتولى هذه العيادات تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، مثل: الكشف على الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة، ومتابعة صحة الطفل السليم، والتطعيمات، كما تُعد محطةً للتثقيف الصحي، مع تقديم الخدمات المساندة مثل عيادة الطب العام.
يشار إلى أن العيادات المتنقلة أصبحت إحدى أنجح الوسائل المتبعة حديثًا، والتي تهدف إلى الوصول إلى التجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية.
وقالت صحة الطائف إن العيادات سوف تقوم بجولاتها على القرى والهجر من اليوم.
يُذكر أنه تم دعم صحة الطائف بثلاثة عيادات متنقلة، وتم توزيعها على محافظات: "الخرمة، ورنية، وتربة".