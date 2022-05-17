تدشين المعرض المصاحب لمبادرة "اسمعني5" بمشاركة ذوي الهمم السمعية بالرياض

فيما شددت المشرف العام على اسمعني الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود على أن الفعاليات شهدت إقبالاً فاق التوقع، وسط رضا ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع وزارعي القوقعة وذويهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى تلقي عشرات المطالبات من هذه الفئة العزيزة بضرورة الاستمرار في إقامة مبادرة اسمعني.