تدشين المعرض المصاحب لمبادرة "اسمعني5" بمشاركة ذوي الهمم السمعية بالرياض

دشنت الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود المشرف العام على مبادرة "اسمعني 5" الفعاليات المصاحبة للمبادرة بشارع التحلية بمدينة الرياض وضمن الفعاليات تم إطلاق مجموعة بالونات الفرح الملونة بالتعاون مع جمعية زارعي القوقعة.
جاء ذلك بحضور عددٍ من ذوي الإعاقة السمعية من الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة مرتادي المعرض المصاحب لـ"سمعني 5"، حيث أطلقت البالونات وسط فرح الجميع وقد حملت لوحة باسم الفعاليات وشعار اسمعني إلى جانب لوحة أخرى باسم جمعية زارعي القوقعة.
فيما شددت المشرف العام على اسمعني الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود على أن الفعاليات شهدت إقبالاً فاق التوقع، وسط رضا ذوى الإعاقة السمعية وضعاف السمع وزارعي القوقعة وذويهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى تلقي عشرات المطالبات من هذه الفئة العزيزة بضرورة الاستمرار في إقامة مبادرة اسمعني.
وقد بعث ذوو الإعاقة السمعية من الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة عشرات الرسائل مطالبين القائمين على الفعاليات بقيادة المشرف العام الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود بأهمية إقامتها في السنوات القادمة، مشددين في الوقت نفسه بمنحهم فرصة المشاركة واطلاع المجتمع على قدراتهم وإبداعاتهم، مؤكدين أنها حققت أهدافها بدرجة عالية في دمجهم بالمجتمع وعرفت المجتمع بذوي الإعاقة وما يملكون من إصرار وعزيمة.