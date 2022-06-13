تدشين مركز "كبار السن وأمراض الشيخوخة" بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

من جهة أخرى، اطلع الرئيس التنفيذي عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي الدكتور حاتم العُمري، على الخدمات التي أطلقتها الإدارة التنفيذية للعمليات صباح أمس ممثلة بإدارة خدمات الضيف والتي جمعت خدمات عديدة في موقع واحد؛ لتسهيل رحلة المستفيد لخدمات من بينها: طباعة ورفع التقارير، والتنسيق الطبي، وأهلية العلاج، وإدارة الأسرة، ومكتب الدخول، وحجز مواعيد العيادات الخارجية، وفتح ملف طبي، واستقبال حالات العيادات الخارجية، وكذلك حجز مواعيد اللجان الطبية.