"تراحم القصيم" تستضيف الإعلاميين والمشاهير في إفطارها الرمضاني

جاء ذلك دعمًا لحملتها التي انطلقت بمباركة وتدشين من رئيسها الفخري الأمير د. فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، تحت شعار "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة".

من جانبه قال نائب رئيس لجنة تراحم بمنطقة القصيم عبدالرحمن السلمي: الحملة التي انطلقت برعاية كريمة من أمير المنطقة خلال شهر رمضان المبارك تهدف إلى دعوة جميع فئات المجتمع لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية احتياجاتهم الأساسية من خلال الدعم والتبرع عبر القنوات الرسمية والموثوقة.