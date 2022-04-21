"تراحم القصيم" تستضيف الإعلاميين والمشاهير في إفطارها الرمضاني

أطلقت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة القصيم مساء يوم الثلاثاء الماضي، مبادرة إفطار رمضان للإعلاميين والمشاهير.
جاء ذلك دعمًا لحملتها التي انطلقت بمباركة وتدشين من رئيسها الفخري الأمير د. فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، تحت شعار "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة".
من جانبه قال نائب رئيس لجنة تراحم بمنطقة القصيم عبدالرحمن السلمي: الحملة التي انطلقت برعاية كريمة من أمير المنطقة خلال شهر رمضان المبارك تهدف إلى دعوة جميع فئات المجتمع لمساندة اللجنة للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي لأسر السجناء وتغطية احتياجاتهم الأساسية من خلال الدعم والتبرع عبر القنوات الرسمية والموثوقة.
من جهته قدم المدير التنفيذي للجنة تراحم القصيم أحمد الشريف، شكره لكل من شارك في دعم اللجنة لتيسير ما يخدمها في تنفيذ برامجها المتنوعة.
وأكد أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم تسعى لتعزيز الاستقرار الأسرى، وتمكين السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ودعمهم بالتدريب والتأهيل والتوظيف، وحث أفراد المجتمع على المساهمة والتبرع لمستفيدي اللجنة عبر وسائل التبرع فيما يدعم البرامج المتنوعة ويجسد التكافل والترابط الاجتماعي.