"تربة حائل" تدشن حملة نظافة في الأحياء والشوارع الرئيسة بمركز الزبيرة

في إطار دورها للحفاظ على النظافة العامة، أطلقت بلدية تربة بمنطقة حائل، حملة نظافة بمركز الزبيرة التابع لبلدية تربة حائل.
وباشرت الحملة أعمالها بمركز الزبيرة، حيث شملت الأحياء والشوارع الرئيسة والميادين العامة بمشاركة عددٍ من المتطوعين، بالإضافة إلى فريق النظافة في بلدية تربة حائل، حيث جرى رفع النفايات الصلبة داخل المناطق السكنية وإزالة المخلفات بأنواعها بجانب الحاويات، ورفع الصناديق الورقية.
وتأتي الحملة انطلاقًا من التزام بلدية تربة حائل بتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة للسكان بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الأحياء السكنية، والارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء، والمخلفات بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يُسهم في الحفاظ على النظافة العامة.
وأكد لـ "سبق"، رئيس بلدية تربة حائل المكلف، المهندس رائد الشمري أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة ثقافة وسلوك مجتمعي تشارك بتفعيله جميع الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية باعتباره نهجًا أخلاقيًا ودينيًا وحضاريًا يعكس مدى ارتباطنا بالمكان.