"تربة حائل" تدشن حملة نظافة في الأحياء والشوارع الرئيسة بمركز الزبيرة

وتأتي الحملة انطلاقًا من التزام بلدية تربة حائل بتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة للسكان بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الأحياء السكنية، والارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء، والمخلفات بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يُسهم في الحفاظ على النظافة العامة.