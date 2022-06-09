"تركي بن طلال" يرعى الحفل السنوي لخريجي "تقني عسير"

وأضاف أن عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة بلغ 36 كلية ومعهدًا فيها أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة، كما تشرف الإدارة على 52 منشأة تدريبية أهلية دربت أكثر من 200 ألف خلال العام الجاري. كما أنه جار العمل على استكمال 13 مشروعًا تقنيًّا ومهنيًّا بالمنطقة.