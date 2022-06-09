"تركي بن طلال" يرعى الحفل السنوي لخريجي "تقني عسير"

رعى أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، الحفل الموحد لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة للعام التدريبي 1442 / 1443هـ.
بلغ عدد الخريجين 4633 مُتدربًا ومتدربة بمختلف التخصصات التقنية والمهنية بالمنطقة، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.
وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي: إن رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، يُعد تشريفًا لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة وتكريمًا لأبنائنا الخريجين والخريجات؛ حيث نلمس اهتمامه الدائم بقطاع التدريب التقني بالمنطقة.
وهنأ "الحفظي" جميع الخريجين بمناسبة تخرجهم، متمنيًا لهم التوفيق لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.
وأوضح أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حراك مستمر لتطوير جميع برامجها، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشروعات المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات.
ونوه إلى أن المنطقة حظيت بمشروعات تقنية ومهنية ضخمة خلال الأعوام الماضية في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة دائمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبإشراف مباشر من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.
وأضاف أن عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة بلغ 36 كلية ومعهدًا فيها أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة، كما تشرف الإدارة على 52 منشأة تدريبية أهلية دربت أكثر من 200 ألف خلال العام الجاري. كما أنه جار العمل على استكمال 13 مشروعًا تقنيًّا ومهنيًّا بالمنطقة.