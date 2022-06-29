تزامنًا مع دخول موسم الحج.. بلدية "وادي الفرع" تُكثف جولاتها الميدانية

تكثف الفرق الميدانية ببلدية محافظة وادي الفرع، جولاتها الرقابية، تزامنًا مع دخول موسم الحج.
وقال رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن متعب الهجلة: إن ذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف ومرتادي طريق الهجرة السريع.
وأضاف المهندس "الهجلة" أنه جرى تخصيص تسعة فرق ميدانية؛ لمتابعة المنشآت الغذائية والتجارية ومحطات الوقود ومراكز الخدمة والمرافق الملحقة بها مثل: الاستراحات والمساجد ودورات المياه، من خلال مراقبين صحيين ومراقبين للأسواق ومراقبين للنظافة والإصحاح البيئي على مدار 24 ساعة؛ لتقديم أفضل الخدمات البلدية التي تأتي انطلاقًا من حرص الحكومة الرشيدة على توفير جميع الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لسلامة وراحة ضيوف الرحمن.
ودعا رئيس بلدية محافظة وادي الفرع، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلدي 940" المتاح على الأجهزة الذكية؛ للتعامل معها وفقًا للاشتراطات البلدية.