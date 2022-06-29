تزامنًا مع دخول موسم الحج.. بلدية "وادي الفرع" تُكثف جولاتها الميدانية

ودعا رئيس بلدية محافظة وادي الفرع، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق "بلدي 940" المتاح على الأجهزة الذكية؛ للتعامل معها وفقًا للاشتراطات البلدية.