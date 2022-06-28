تزامناً مع موسم سباقات الخيل.. ‎12 فرقة بيطرية تبدأ الاستقصاء الوبائي بالطائف

وأكد المهندس القاضي أن الفرق أجرت ما يقارب 11633 عملية كشف ظاهري إضافة إلى جمع عينات للدم عبر المسح العشوائي ضمن عمليات الاستقصاء الوبائي فضلاً عن دور فرق مكافحة نواقل الأمراض في رش بؤر توالد نواقل الأمراض في مواقع متفرقة وذلك للحد والسيطرة على الأمراض التي قد تصيب الحيوانات بشكلٍ عام .