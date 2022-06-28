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تزامناً مع موسم سباقات الخيل.. ‎12 فرقة بيطرية تبدأ الاستقصاء الوبائي بالطائف

لتطبيق الإجراءات الوقائية لسلامة الخيول بالمحافظة والقادمة من الخارج للمشاركة
تزامناً مع موسم سباقات الخيل.. ‎12 فرقة بيطرية تبدأ الاستقصاء الوبائي بالطائف
تطبيق الإجراءات الوقائية لسلامة الخيول
سبق
سبق

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف ممثلاً في قسم الزراعة "وحدة الثروة الحيوانية" أعمال الاستقصاء الوبائي وسحب العينات العشوائية من الخيول المتواجدة بالطائف ومراكزها وتكثيف عمليات مكافحة نواقل الأمراض وذلك تزامناً مع انطلاق موسم سباقات الخيل 2022 بميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب الوزارة المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي أن 12 فرقة بيطرية تبذل قصارى الجهود لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لسلامة الخيول في أرجاء محافظة الطائف ومراكزها إضافة إلى الخيول القادمة للمشاركة في موسم سباقات الخيل بميدان الملك خالد للفروسية .

وأكد المهندس القاضي أن الفرق أجرت ما يقارب 11633 عملية كشف ظاهري إضافة إلى جمع عينات للدم عبر المسح العشوائي ضمن عمليات الاستقصاء الوبائي فضلاً عن دور فرق مكافحة نواقل الأمراض في رش بؤر توالد نواقل الأمراض في مواقع متفرقة وذلك للحد والسيطرة على الأمراض التي قد تصيب الحيوانات بشكلٍ عام .

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن بدء إصدار تراخيص مؤقتة لإسطبلات الخيل بمحافظة الطائف عبر منصة فروسية للخيل السعودية وذلك بهدف التأكد من جاهزية إيواء الخيل أثناء موسم السباقات.

الطائف
وزارة البيئة والمياه والزراعة
سباقات الخيل
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مكافحة نواقل الأمراض
ميدان الملك خالد للفروسية

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