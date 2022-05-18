تستهدف الصم والبكم وضعاف السمع.. "تيسير" تختتم مشاركتها بفعالية "اسمعني "5 بالرياض

اختتمت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج مشاركتها بفعالية (اسمعني 5) الموجهة للصم والبكم وضعاف السمع، والذي أقيمت بمدينة الرياض خلال الفترة من 11 - 18 مايو 2022.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير سلمان الشهري عن سعادته بمشاركة الجمعية في الفعالية، مُبينًا أهمية الوجود المستمر بالقرب من المجتمع لتبيان أهداف ورسالة الجمعية تجاه الخدمات المقدمة لمستفيديها.
وأضاف أن الجمعية أسست لهدف المساهمة في التوفيق بين الراغبين في الزواج من ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية الاندماج مع هذه الفئة الغالية علينا جميعًا، بالإضافة إلى المساهمة في إعانة المقبلين على الزواج من فئة ذوي الإعاقة ماديًا وعينيًا.
وثمَّن لرعاة الحفل وللأميرة تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن آل سعود جهودها تجاه خدمة فئة الصم والبكم وضعاف السمع، وتيسيرها مهام الجمعية بالمشاركة بهذه الفعالية، مقدمًا شكره وتقديره لفريق العمل ولضيوف الفعالية والزوار على دعمهم لأهداف الجمعية.