تستهدف الصم والبكم وضعاف السمع.. "تيسير" تختتم مشاركتها بفعالية "اسمعني "5 بالرياض

وأضاف أن الجمعية أسست لهدف المساهمة في التوفيق بين الراغبين في الزواج من ذوي الإعاقة، وتسهيل عملية الاندماج مع هذه الفئة الغالية علينا جميعًا، بالإضافة إلى المساهمة في إعانة المقبلين على الزواج من فئة ذوي الإعاقة ماديًا وعينيًا.