تسجيل أكثر من 273 ألف مستفيد بمشروع "طبيب لكل أسرة" بالطائف

وأضاف: يتم مراجعة التاريخ المرضي لكل مستفيد وترسم له الخطة الوقائية أو العلاجية المناسبة له وتقدم الخدمة من خلال فريق طبي مخصص، مبينًا أنه تم تكوين 182 فريقًا منذ بداية العام 2022.