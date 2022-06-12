تسجيل أكثر من 273 ألف مستفيد بمشروع "طبيب لكل أسرة" بالطائف

تمكنت المراكز الصحية التابعة لصحة الطائف، من تسجيل أكثر من 273 ألف مستفيد في برنامج "طبيب لكل أسرة".
وقال مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة خالد الثبيتي: إن من ضمن الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية توفير طبيب لكل أسرة.
وأضاف: يتم مراجعة التاريخ المرضي لكل مستفيد وترسم له الخطة الوقائية أو العلاجية المناسبة له وتقدم الخدمة من خلال فريق طبي مخصص، مبينًا أنه تم تكوين 182 فريقًا منذ بداية العام 2022.
وأكد "الثبيتي" أن الطبيب سيقوم بالتواصل مع المراجع ويتابع حالته والانتظام على المواعيد المجدولة وفي حال التأخر يتم التواصل مع المستفيد وحثه على الحضور.
وأوضح أن المستفيد يستطيع التسجيل في برنامج "طبيب لكل أسرة" من خلال تطبيق "صحتي" اختيار طبيبه في حال لم يسجل من قبل المركز الصحي.