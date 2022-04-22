"تسلية محفوفة بالمخاطر".. مبادرة بالأفلاج توعي بكوارث الألعاب النارية

أطلقت لجنة تنمية الخالدية بالأفلاج وفريق روائع التطوعي، مبادرة لتوعية المجتمع من مخاطر الألعاب النارية التي يبدأ موسم بيعها هذه الأيام تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك.
وتأتي تلك المبادرة التي أطلقتها لجنة تنمية الخالدية وفريق روائع التطوعي في حدائق المحافظة والمرافق العامة؛ بهدف توضيح مخاطر تلك الألعاب على حياة الأبناء وتوعية العديد من الأسر من جراء تلك الألعاب والحذر من ما قد تسببه من مخاطر تعكر فرحة العيد على الأسرة.
وتضمنت المبادرة تقديم رسائل توعية تشير إلى إمكانية اندلاع حرائق وحدوث إصابات في الأطراف والعيون جراء هذه الألعاب، مؤكدة أن بعض الأسر ينصاع لمطالب الأطفال لاقتناء تلك الألعاب في مناسبات الأعياد بهدف الفرح والمتعة؛ لكنها تسلية محفوفة بالمخاطر.