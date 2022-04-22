"تسلية محفوفة بالمخاطر".. مبادرة بالأفلاج توعي بكوارث الألعاب النارية

وتأتي تلك المبادرة التي أطلقتها لجنة تنمية الخالدية وفريق روائع التطوعي في حدائق المحافظة والمرافق العامة؛ بهدف توضيح مخاطر تلك الألعاب على حياة الأبناء وتوعية العديد من الأسر من جراء تلك الألعاب والحذر من ما قد تسببه من مخاطر تعكر فرحة العيد على الأسرة.