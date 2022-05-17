تسليمهم دروعًا وشهاداتٍ ومكافآت مالية.. "تقنية الباحة" تكرّم متدربيها المتفوقين علميًا

من جانب آخر، نوه عميد الكلية التقنية للبنين بالباحة المهندس عبدالله علي خليف، باهتمام وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام والكلية بشكل خاص على المتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع، وتشجيعهم للمشاركات في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنمي مهاراتهم وترفع من كفاءتهم وتحفيزهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية. وتمنى لهم مستقبلاً مزدهرًا في خدمة وطنهم وتحقيق مستهدفاته.