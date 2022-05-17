تسليمهم دروعًا وشهاداتٍ ومكافآت مالية.. "تقنية الباحة" تكرّم متدربيها المتفوقين علميًا

كرّمت الكلية التقنية للبنين بالباحة يوم أمس، المتدربين المتفوقين علميًا في جميع التخصصات التي تدرب عليها الكلية، والفائزين في المسابقات والأنشطة بقسم الحاسب وتقنية المعلومات.
حيث قدم عميد الكلية، بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، التهنئة للمتدربين المتفوقين لتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية. وتم تسليمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية، كما سلم عددًا من الجوائز والمكافآت للمتدربين الفائزين بمسابقة المشروعات في المجالات التقنية والثقافية بقسم الحاسب وتقنية المعلومات وذلك في مسرح الكلية.
من جانب آخر، نوه عميد الكلية التقنية للبنين بالباحة المهندس عبدالله علي خليف، باهتمام وحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشكل عام والكلية بشكل خاص على المتدربين المتميزين من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع، وتشجيعهم للمشاركات في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تنمي مهاراتهم وترفع من كفاءتهم وتحفيزهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية. وتمنى لهم مستقبلاً مزدهرًا في خدمة وطنهم وتحقيق مستهدفاته.