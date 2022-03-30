"تطوير تطبيقات الجوال".. انطلاق فعاليات "معسكر التقنية" بـ"تقنية القنفذة"

وأكد "المقعدي" أن هناك خطًّا زمنيًّا محددًا للمعسكر، يبدأ بعملية التسجيل؛ إذ سجل بالمعسكر أكثر من خمسين متدربًا، تم إجراء اختبار لهم لتحديد المستوى، واجتاز الاختبار عدد 20 متدربًا، انتظموا في المعسكر.