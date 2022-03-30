"تطوير تطبيقات الجوال".. انطلاق فعاليات "معسكر التقنية" بـ"تقنية القنفذة"

دشَّن عميد الكلية التقنية بالقنفذة، الدكتور ياسين المقعدي، مبادرة "معسكر التقنية" ضمن برامج مركز الموهبة والابتكار بالكلية.
وقال "المقعدي" إن المبادرة تهدف إلى بناء قدرات المتدربين، وتنمية مهاراتهم في المجالات التقنية المتقدمة؛ وذلك من أجل تأهيلهم؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأوضح "المقعدي" أن المعسكر يشمل مسارًا واحدًا هذا العام، هو (مسار تطوير تطبيقات الجوال)، الذي يستهدف متدربي تخصص البرمجيات، وسوف يتم إضافة مسارات وتخصصات أخرى عدة في العام القادم.
وأكد "المقعدي" أن هناك خطًّا زمنيًّا محددًا للمعسكر، يبدأ بعملية التسجيل؛ إذ سجل بالمعسكر أكثر من خمسين متدربًا، تم إجراء اختبار لهم لتحديد المستوى، واجتاز الاختبار عدد 20 متدربًا، انتظموا في المعسكر.
ويُقام بالمعسكر العديد من الفعاليات، تتضمن ورشًا تدريبية، يتلقى فيها المتدرب عددًا من المهارات البرمجية التي سوف تساهم في اجتيازه المهام التي سوف يُكلَّف بها خلال المعسكر.
كما يشتمل المعسكر على مهام برمجية يومية، يتم فيها تكليف المتدربين الملتحقين بالمعسكر بمهام يومية معينة، من خلالها يمكنه البدء في برمجة المشروع المطلوب منه.
وتتضمن الفعاليات أيضًا فعالية (قصص ملهمة)، التي يتم فيها عرض تجارب أو استضافة شخصيات مهتمة بمجال تطوير التطبيقات، من خلالها يستفيد المتدرب من تجارب الآخرين، فضلاً عن فعالية (لقب مبرمج الكلية)، التي يتم خلالها تتويج الفائزين بالمعسكر بجوائز قيمة.