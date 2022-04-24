"تطوير شقراء" تحتفل بالعيد بفعاليات متنوعة فى منتجع المدينة التاريخية

يشار إلى أن "تطوير شقراء" جمعية مستقلة يرأس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح، ونائبه المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وتهدف الجمعية إلى تطوير وتنمية محافظة شقراء، ودعم التنمية الاجتماعية والبشرية في المحافظة، وتلمس الاحتياجات والمتطلبات من خدمات ومشروعات تنموية ورفعها للجهات المعنية، وكذلك دعم احتياجات شقراء مادياً ومعنوياً، إضافة إلى تمثيل أهالي شقراء في المناسبات العامة والتواصل مع الجهات المختصة لما فيه مصلحة مدينة شقراء، وتشجيع وتكريم البارزين والمميزين في خدمة شقراء.