"تطوير شقراء" تحتفل بالعيد بفعاليات متنوعة فى منتجع المدينة التاريخية

تنظم جمعية التنمية والتطوير بشقراء عدداً من البرامج والفعاليات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن المبادرات المجتمعية التي تنظمها وترعاها.
وتبدأ الفعاليات ثاني أيام العيد وتستمر ٥ أيام، في مقر الحفل بمنتجع المدينة التاريخية من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً، وذلك بعد أن تم اكتمال الحصول على جميع التصاريح النظامية المطلوبة لذلك من وزارة الترفيه والجهات ذات العلاقة .
وتشتمل البرامج والفعاليات على معرض للأسر المنتجة، وركن الأطفال وفرق الأطفال، ومسابقات وجوائز متنوعة .
وأوضحت الجمعية أن المشاركة في المعرض مقدمة من الجمعية للأسر المنتجة مجاناً، والتسجيل إلكترونيًا عبر الرابط
يشار إلى أن "تطوير شقراء" جمعية مستقلة يرأس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن عبدالعزيز الجميح، ونائبه المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، وتهدف الجمعية إلى تطوير وتنمية محافظة شقراء، ودعم التنمية الاجتماعية والبشرية في المحافظة، وتلمس الاحتياجات والمتطلبات من خدمات ومشروعات تنموية ورفعها للجهات المعنية، وكذلك دعم احتياجات شقراء مادياً ومعنوياً، إضافة إلى تمثيل أهالي شقراء في المناسبات العامة والتواصل مع الجهات المختصة لما فيه مصلحة مدينة شقراء، وتشجيع وتكريم البارزين والمميزين في خدمة شقراء.