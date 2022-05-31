"تطوير مكة" تستعرض "الذكاء الاصطناعي" في معرض تقنيات التشجير

يستعرض جناح هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، والذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية، عددًا من نماذج التقنيات المتطورة في زيادة الغطاء النباتي، ومن أهمها نموذج الذكاء الاصطناعي والتي تأتي ضمن مبادرة "أخضر مكة".