"تعارفوا" يعقد محاضرة بعنوان "مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي"

ينظّم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري محاضرة بعنوان "مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي"، يقدمها الدكتور عبدالعزيز بن صالح الغامدي استشاري طب نفسي وأخصائي طب أسرة ومجتمع.
ويدير ويقدم المحاضرة العميد.م. عبدالرحمن بن سالم الزهراني.
وقال رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح: هذه المحاضرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية لمركز "تعارفوا" للتثقيف والتوعية لأفراد الأسرة حول الموضوعات المفيدة.
وأضاف: هذه الفعالية تأتي برعاية مكتبة الرشد، وبتعاون مثمر وبنّاء من المشرف العام على قيصرية الكتاب أحمد بن فهد الحمدان.
ودعا "المصيبيح" الجميع إلى الحضور والاستفادة؛ نظرًا لمكانة وخبرة الدكتور "الغامدي" وتميزه؛ لكونه أحد أفضل استشاريي الطب النفسي في المملكة، ويرتكز على خبرة طويلة في هذا المجال جاوزت 30 عامًا في الطب النفسي وفي طب الأسرة والمجتمع.
جدير بالذكر أن المحاضرة ستعقد في العاشرة من مساء يوم الجمعة 14/ 9/ 1443 الموافق 15/ 4/ 2022 في مقر قيصرية الكتاب ساحة العدل شرق جامع الإمام تركي ين عبدالله غرب قصر المصمك، والدعوة عامة.