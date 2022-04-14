"تعارفوا" يعقد محاضرة بعنوان "مفاهيم خاطئة عن الطب النفسي"

ودعا "المصيبيح" الجميع إلى الحضور والاستفادة؛ نظرًا لمكانة وخبرة الدكتور "الغامدي" وتميزه؛ لكونه أحد أفضل استشاريي الطب النفسي في المملكة، ويرتكز على خبرة طويلة في هذا المجال جاوزت 30 عامًا في الطب النفسي وفي طب الأسرة والمجتمع.