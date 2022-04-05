تعاونٌ بين "منصة الصناعيين" و"إحسان القانونية" لحوكمة برامجها المستقبلية
وقّعت منصة الصناعيين والمصدّرين السعوديين اتفاقية تعاون في مجال القانون مع جمعية إحسان للخدمات القانونية، التي بموجبها تكون جمعية إحسان للخدمات القانونية الممثلَ القانوني لمنصة الصناعيين والمصدّرين السعوديين.
وأعرب السفير الفخري للصناعة السعودية المهندس جاسم الشمري مؤسس منصة "المصدرين" أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالًا لحرص منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين على الحفاظ على الجوانب القانونية وتأصيلها، وصولًا إلى حوكمة برامجها المستقبلية، وتمهّد الطريق نحو حماية المحتوى الفكري الصناعي لأعضائها للارتقاء بمخرجات المنصة وحفظ حقوقهم.
ولفت "الشمري" إلى أن ذلك يُسهم في تعزيز عوامل النمو الاقتصادي بتقديم الحلول والاستشارات القانونية لها؛ مبينًا أننا نعيش في بيئة الأعمال المتطورة في المملكة للحفاظ على الحقوق الفكرية والقانونية والرسمية، التي تدفع للعمل بشكل مستمر لتطوير أساليب ونماذج نجاح التصنيع التي هي عماد الاقتصاد السعودي.
وقّع الاتفاقية في مقر جمعية إحسان في مدينة الرياض، كل من: المهندس جاسم الشمري مؤسس منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين، مع سعود آل فطيح أمين عام جمعية إحسان للخدمات القانونية.
يُذكر أن منصة المصدرين السعوديين هي أول منصة تطوعية غير هادفة للربح من نوعها في المملكة العربية السعودية، وهي مسجلة رسميًّا في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.. وتختص المنصة بشؤون القطاع الصناعي الاقتصادي، وتتدارس الحالة الراهنة للقطاع والسياسات والتوجهات المؤثرة فيه، وتقترح مبادرات وأفكار إبداعية صناعية ولوجستية وتنظيمية تدعم الصناعيين والمصدرين في المملكة العربية السعودية.
وتضم المنصة شخصيات مختلفة من أصحاب القرار ومسؤولين ومؤثرين حكوميين في المملكة، وتوفر فرصة للتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تتيح المجال للنقاش المفتوح وتبادل المقترحات لتطوير فرص العمل، وإيجاد حلول لتحديات السوق وخدمة توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.