تعاونٌ بين "منصة الصناعيين" و"إحسان القانونية" لحوكمة برامجها المستقبلية

يُذكر أن منصة المصدرين السعوديين هي أول منصة تطوعية غير هادفة للربح من نوعها في المملكة العربية السعودية، وهي مسجلة رسميًّا في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية.. وتختص المنصة بشؤون القطاع الصناعي الاقتصادي، وتتدارس الحالة الراهنة للقطاع والسياسات والتوجهات المؤثرة فيه، وتقترح مبادرات وأفكار إبداعية صناعية ولوجستية وتنظيمية تدعم الصناعيين والمصدرين في المملكة العربية السعودية.