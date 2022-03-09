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"تعداد السعودية 2022" يختتم البرنامج التدريبي للباحثين بنجران

استهدف 453 ‪ باحثاً ونفذ في مدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا
"تعداد السعودية 2022" يختتم البرنامج التدريبي للباحثين بنجران
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اختتمت الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة نجران اليوم، البرنامج التدريبي لمشروع تعداد السعودية للباحثين المشاركين في مشروع تعداد السعودية 2022‪ في عدد من محافظات المنطقة والذي استمر لمدة أربعة أيام.

وبيَّن مشرف تعداد السعودية بمنطقة نجران حسن الفيفي، بأن البرنامج التدريبي استهدف 453‪ باحثاً، ونفذ في مدينة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا، ويأتي لرفع مهارات العاملين في عملية عد السكان وكيفية استخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية العد الفعلي للسكان وكذلك طريقة تقسيم وإسناد مناطق الباحثين.

نجران
الهيئة العامة للإحصاء
تعداد السعودية 2022

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