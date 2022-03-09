"تعداد السعودية 2022" يختتم البرنامج التدريبي للباحثين بنجران

اختتمت الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة نجران اليوم، البرنامج التدريبي لمشروع تعداد السعودية للباحثين المشاركين في مشروع تعداد السعودية 2022‪ في عدد من محافظات المنطقة والذي استمر لمدة أربعة أيام.