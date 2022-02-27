تعقيم تمور عنيزة بـ"الأوزون" قبل تصديرها لـ72 سوقًا عالمية

شرعت القيادات التنفيذية لمحافظة عنيزة مع القطاع الخاص والشركات المتخصصة، في وضع برنامج عمل مشترك لتعقيم وتطهير التمور بالأوزون قبل خروجها للتصدير لأكثر من 72 دولة حول العالم، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة الدولية، والاستفادة من التقنيات الحديثة؛ لضمان تخزينها بطريقة علمية لا تؤثر على بقائها فترات طويلة.

وبحث محافظ عنيزة عبدالرحمن إبراهيم السليم، خلال اجتماعه أمس مع رئيس البلدية فارس القحطاني، والمدير التنفيذي للشركة السعودية للأوزون سامي العكوز، والأمين العام للغرفة التجارية عادل الراشد، والدكتور صالح العامر مستشار الجودة والسلامة بمنطقة القصيم، ورجل الأعمال ورئيس الغرفة التجارية بالدورة السابقة محمد الموسى؛ سبل التعاون المشترك بين بعض القطاعات الخدمية ذات العلاقة بالمحافظة للمشاركة بوضع برامج عمل مشتركة، استعدادًا لموسم تمور عنيزة القادم، ومنها خدمة تشغيل وتركيب تقنيات التعقيم والتطهير بالأوزون، بالتعاون مع المركز الوطني للتمور لسوق تمور عنيزة الموسم القادم.

وأكد الاجتماع أن الخدمة ستكون اختيارية وغير إلزامية من خلال استلام التمور، وعمل معالجة التطهير بتبخير التمور للقضاء على الأحمال الجرثومية والميكروبية قبل خروجها من السوق للمصدرين والتجار والأفراد، بشكل اختياري؛ لتعزيز ورفع معايير الجودة والسلامة بالوسائل الحديثة التي تحقق إضافة وتميزًا لخدمة المستهلكين وسلامتهم، وخاصة أن تقنية تبخير الأوزون للتمور تحسن من سلامة جودتها وتخزينها بدون أي مواد كيميائية أو سوائل تؤثر على التمور.

وتشتهر منطقة القصيم بأنواع كثيرة من التمور، أشهر تمور، الصقعي، العنبرة، الخضري، الصفاوي، والسكري. وتنتج المملكة 1.3 مليون طن من التمور سنويًّا، يتم تصدير جانب كبير منها إلى أكثر من 72 دولة، وتعد من أكثر دول العالم إنتاجًا لأجود أنواع التمور.

وكشف سامي بن سليمان العكوز الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأوزون، أن الانطلاقة الحقيقية لمشروع معالجة التمور بالأوزون بدأت قبل سنوات عندما جمعت منطقة القصيم منتدى الفرص الاستثمارية لوزارة الزراعة والمياه والبيئة لشركات التمور والأغذية المحلية، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، وبحضور كوكبة من أبرز المستثمرين في الزراعة والفواكه والتمور والمياه، بهدف استخدام أحدث تقنيات الجودة بحضور أكثر من 25 جهة حكومية.

وأضاف: انطلق أول مشروع بتعقيم التمور بمصنع هيئة الري والصرف بالأحساء طبقًا للعقد المبرم مع الشركة السعودية للأوزون، بعد أن جاءت التجارب ونتائج المختبرات إيجابية وفاعلة، وتم الانتهاء من تركيب وتشغيل كامل أجهزة التعقيم بالأوزون بخطوط الإنتاج حسب الجدول المعد، بإشراف خبراء من الأكاديميين السعوديين وهيئة الاتحاد العالمي للأوزون؛ حيث شارك على التشغيل بعض خبراء تقنية الأوزون من كندا والدنمارك، وهو المشروع الأول من نوعه بمنطقة الخليج لتعقيم التمور بتقنية الأوزون للقضاء على الفطريات والجراثيم بأحدث التقنيات العالمية المتطورة التي تم لاحقًا تطويرها من قبل الشركة لتواكب طبيعة مواصفات ونتائج أفضل.

ولفت العكوز إلى أن السعودية للأوزون تعتمد الكفاءة شعارًا رئيسًا لكل مشاريعها ومبادراتها بدعم مباشر من الجهات الحكومية، وسيكون لموسم تمور عنيزة تميز جديد بدعم محافظ عنيزة وأمير منطقة القصيم؛ حيث تعتمد على مجموعة من أمهر وأكفأ المهندسين السعوديين الذين يشرفون على عمليات تركيب وتشغيل ومتابعة المشاريع عبر أفضل تقنيات الأوزون، ويشمل ذلك المتابعة والتأكد من تحقيق أعلى درجات النجاح مع المكاتب الاستشارية العالمية، وشدد على أن هناك منظومة وطنية رائعة يشهدها مشروع تقنية O3 في مصانع هيئة الري والصرف وبعض المصانع الأخرى بالمملكة لتعقيم التمور بالأوزون، بالتعاون مع المركز الوطني للتمور تمثل أنموذجًا رائعًا للانسجام والتكامل بين القطاعين العام والخاص وبين الكفاءات المميزة من أبناء الوطن.

الجدير بالذكر: قامت بالعديد من المشاريع الأخرى لتعقيم المياه المعبأة بالأوزون وتطهير وتعقيم الحرمين الشريفين أثناء الجائحة.