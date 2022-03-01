"تعليم الخرج" تعقد الاجتماع الأول لمشروع نظام "المسارات" الثانوي

عقدت إدارة التعليم بمحافظة الخرج، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لمشروع نظام المسارات الثانوي.

جاء ذلك، برئاسة مدير "تعليم الخرج" الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية "بنين-بنات"، وأعضاء الفريق من القطاعين.

استهلّ الاجتماع، منسق المشروع "بنين" عبداللطيف المهيني، بتوضيح عن نظام المسارات التخصصية من حيث الأهداف والتوجهات والمزايا.

وأشار إلى أنواع المسارات المطبقة "المسار العام، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال، والمسار الشرعي".

من جانبه، قال مدير "تعليم الخرج" الدكتور خالد العتيبي: إن النظام يشكل نقطة تحول في مسيرة التعليم بالمملكة، ويفتح أمام الطلاب والطالبات آفاقاً أوسع وخيارات أكثر، ويقدم منتجات متنوعة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ونوّه بالأثر الكبير للنظام على الطلاب والطالبات من خلال تأهيلهم لمرحلة ما بعد الثانوية ودعمهم لمواصلة تعليمهم وتهيئتهم لسوق العمل.

وكشف "العتيبي"، عن تطلعات إدارة التعليم ورؤيتها المستقبلية في تطبيق نظام المسارات.

وبدورهما، تحدث المساعد للشؤون التعليمية "بنين - بنات"، عبدالله بن عاقل الزايدي، وشادية بنت سعيد القحطاني، عن تطبيق نظام المسارات والجهود والإجراءات التي تمت لتوطين المشروع في مدارس المحافظة.

فيما قدّمت منسقة نظام المسارات سناء الداعج، تعريفاً بالخطة المطورة لنظام المسارات وخطة الصف الأول والثاني ثانوي والخطوات المرحلية التي نفذت لتسكين المشروع.

شمل الاجتماع عرضاً تعريفياً بخطة وضوابط إطلاق المسارات التخصصية والمهام والإجراءات المطلوبة من إدارة التعليم، بالإضافة لأدوار الإدارات والأقسام ذات العلاقة، وكذلك حوار مفتوح عن تطبيق نظام المسارات في المدارس.

يُذكر أن "مسارات التعليم الثانوية العامة"، بدأ تطبيقها ابتداءً من العام الدراسي الجاري 1443/2021، حيث تمّ إطلاقه استنادًا على رؤية المملكة لعام 2030 التي تقضي بتحسين كل القطاعات للوصول إلى نتائج ومخرجات إيجابية أكثر، والارتقاء بالواقع التعليمي في المملكة، بما يتوافق مع حاجة السوق المحلي، وفق ما تتطلبّه المراحل القادمة؛ لزيادة معدّلات التوظيف.