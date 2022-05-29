"تعليم الرياض" تختتم نهائيات دوري المدارس لكرة القدم وتتوج الفائزين

تَوّج المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، الفائزين في نهائيات دوري المدارس لكرة القدم على مستوى المنطقة؛ حيث فازت متوسطة الفرسان من تعليم الرياض، بالمركز الأول في فئة 15 سنة، كما فازت ثانوية طيبة من تعليم الزلفي بالمركز الأول في فئة 18 سنة.