"تعليم الزلفي" يُحقق المركز الثاني ببطولة نخبة المملكة لدوري المدارس

حقق بطل منطقة الرياض "ثانوية طيبة" من تعليم الزلفي، المركز الثاني لمنافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم 2022، على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.
شهد المنافسات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، وعدد من القيادات الرياضية والتعليمية على مستوى المملكة.
جمعت المباراة النهائية لفئة 18 عامًا فريقي ثانوية الرازي من محافظة جدة، وثانوية طيبة من محافظة الزلفي.
وحصل لاعبا ثانوية طيبة من "تعليم الزلفي" أحمد البداح، على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، وفارس أفندي، على جائزة أفضل حارس بالبطولة.
وقدم مدير التعليم محمد بن عبدالله الطريقي، شكره للقيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعمها السخي للرياضة، ولوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الشراكة المميزة مع وزارة التعليم، والتي أنتجت هذا الإبداع والتميز في هذه البطولة، ولوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على رعايته ودعمه.
وأكد "الطريقي" أن الرياضة لها أهمية في غرس القيم النبيلة وعلى رأسها الروح الرياضية العالية، وتأصيل الروح الوطنية في أعماق ونفوس الطلاب وإعلاء قيمة الوطن.
ويُعد دوري المدارس أحد مشروعات التعاون بين وزارة الرياضة ووزارة التعليم، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بدأ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 منطقة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب يمثلون 15476 فريقًا من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.