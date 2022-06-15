"تعليم الزلفي" يُحقق المركز الثاني ببطولة نخبة المملكة لدوري المدارس

ويُعد دوري المدارس أحد مشروعات التعاون بين وزارة الرياضة ووزارة التعليم، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بدأ هذا العام على مستوى مدارس التعليم العام في 47 منطقة ومحافظة بالمملكة، شارك فيه أكثر من 150 ألف طالب يمثلون 15476 فريقًا من 3601 مدرسة من مدارس المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.