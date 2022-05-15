"تعليم الشمالية" يعلن الفائزين في مشروع "تحدي القراءة".. و"التمياط" في المركز الأول

أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن أسماء الخمسة الأوائل على مستوى المنطقة ضمن التصفيات الثانية لمشروع تحدي القراءة في دورته السادسة 2022.
وحققت الطالبة غادة بنت فنر بن أحمد التمياط من الثانوية الأولى برفحاء المركز الأول في المشروع، وحلت في المركز الثاني الطالبة سلمى بنت محمد سعيد الطرش من المتوسطة السابعة بعرعر، ونالت الطالبة منار عيد راشد العنزي من الثانوية الخامسة بعرعر المركز الثالث، فيما حصدت الطالبة رؤى عبدالرحمن سعد العنزي من متوسطة الخنساء بعرعر المركز الرابع، بينما جاءت الطالبة بيان محمد نومان العنزي من المتوسطة الأولى بالعويقيلة في المركز الخامس.
وتحدي القراءة العربي هو إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والذي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2015 لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية وإعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلبة العرب.