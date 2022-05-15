"تعليم الشمالية" يعلن الفائزين في مشروع "تحدي القراءة".. و"التمياط" في المركز الأول

وحققت الطالبة غادة بنت فنر بن أحمد التمياط من الثانوية الأولى برفحاء المركز الأول في المشروع، وحلت في المركز الثاني الطالبة سلمى بنت محمد سعيد الطرش من المتوسطة السابعة بعرعر، ونالت الطالبة منار عيد راشد العنزي من الثانوية الخامسة بعرعر المركز الثالث، فيما حصدت الطالبة رؤى عبدالرحمن سعد العنزي من متوسطة الخنساء بعرعر المركز الرابع، بينما جاءت الطالبة بيان محمد نومان العنزي من المتوسطة الأولى بالعويقيلة في المركز الخامس.