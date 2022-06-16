"تعليم الطائف"يبدأ ترحيل المقررات الجديدة لمكاتب التعليم الخارجية

ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤، وحرصاً على إتمام عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى كافة المدارس قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، حيث سخرت الإدارة جميع إمكاناتها الآلية والبشرية لضمان عملية ترحيل ناجح ومتميز للمقررات ووصولها إلى المكاتب والمدارس في فترة وجيزة.