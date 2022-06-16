"تعليم الطائف"يبدأ ترحيل المقررات الجديدة لمكاتب التعليم الخارجية

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في عملية ترحيل المقررات الدراسية للمكاتب الخارجية (بنين وبنات).
جاء ذلك بعد وصولها إلى مستودعات الإدارة لضمان بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ، وسط متابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف.
وتسلمت مكاتب التعليم بحداد بني مالك وميسان والشمال وجنوب شرق مخصصاتها من مقررات المرحلة الابتدائية، حيث سيتم تخزينها ومن ثم توزيعها على المدارس التابعة لتلك المكاتب وفق خطة معدة لضمان وصولها للمدارس قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ.
ويأتي ذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤، وحرصاً على إتمام عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى كافة المدارس قبل بداية العام الدراسي بوقت كافٍ، حيث سخرت الإدارة جميع إمكاناتها الآلية والبشرية لضمان عملية ترحيل ناجح ومتميز للمقررات ووصولها إلى المكاتب والمدارس في فترة وجيزة.