"تعليم الطائف" تُطلق مسابقة "شاعر الورد" لمنسوبيها من الهيئة التعليمية والإدارية والإشرافية

وتأتي هذه المسابقة تفاعلاً مع موسم الورد الذي تشتهر به محافظة الطائف. وحددت الجهة المنظمة للمسابقة عددًا من الشروط التي يتوجب توافرها في المشارك ومشاركته، وشددت على أن يكون المشارك أو المشاركة من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وأن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى، ومضبوطة بالشكل التام، على أن تكون القصيدة مضبوطة موسيقيًّا، وخالية من الكسور العروضية، وألا تزيد القصيدة العمودية عن 25 بيتًا، أو ثلاثين سطرًا إذا كانت من الشعر الحُر، وأن تراعي القصيدة في مضمونها الالتزام بالآداب العامة، ويكون موضوع القصيدة عن الطائف ومكانتها، والورد الطائفي ومكانته.