"تعليم الطائف" تُطلق مسابقة "شاعر الورد" لمنسوبيها من الهيئة التعليمية والإدارية والإشرافية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي (قسم النشاط الثقافي – بنين)، وإدارة الإشراف التربوي للبنـات، بالتعاون مع جامعة الطائف ممثلة في أكاديمية الشعر العربي، مسـابقـة شاعر الورد الخاصة بمنسوبي التعليم من الهيئة التعليمية والإدارية والإشرافية (بنين - بنات).
وتأتي هذه المسابقة تفاعلاً مع موسم الورد الذي تشتهر به محافظة الطائف. وحددت الجهة المنظمة للمسابقة عددًا من الشروط التي يتوجب توافرها في المشارك ومشاركته، وشددت على أن يكون المشارك أو المشاركة من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وأن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى، ومضبوطة بالشكل التام، على أن تكون القصيدة مضبوطة موسيقيًّا، وخالية من الكسور العروضية، وألا تزيد القصيدة العمودية عن 25 بيتًا، أو ثلاثين سطرًا إذا كانت من الشعر الحُر، وأن تراعي القصيدة في مضمونها الالتزام بالآداب العامة، ويكون موضوع القصيدة عن الطائف ومكانتها، والورد الطائفي ومكانته.
ورُصد للمسابقة عدد من الجوائز؛ إذ يحصل صاحب القصيدة الفائزة بالمركز الأول على خمسة آلاف ريال ووسام شاعر الورد، فيما يحصل صاحب القصيدة الفائزة بالمركز الثاني على ثلاثة آلاف ريال، ويُمنح صاحب القصيدة الفائزة بالمركز الثالث ألفا ريال.
الجدير بالذكر أن آخر موعد لرفع المشاركات وتقديمها يوم الأحد 20/ 11 / 1443هـ.