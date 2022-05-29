"تعليم الطائف" يطلق برنامج "سفراء مشكاة" للتعريف بالطاقة المتجددة

ويستهدف برنامج "سفراء مشكاة" توطين المعرفة في المجتمع بالطاقة الذرية والمتجددة ودعم رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة وتوسيع دائرة التأثير على الكوادر البشرية، حيث يقوم البرنامج على تدريب المشرفين التربويين لإكسابهم مهارات إضافية في أساليب التعلم التفاعلي لإيصال علوم الطاقة الذرية والمتجددة ونشرها على نطاقٍ أوسع ليكونوا بذلك سفراءً لمعرض مشكاة التفاعلي، كما سيتم تزويد المشرفين بمصادر علمية مهمة تسهم في دعم أفكارهم العلمية وآليات تنفيذ وتطبيق الورش العلمية داخل المدرسة.