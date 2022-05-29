"تعليم الطائف" يطلق برنامج "سفراء مشكاة" للتعريف بالطاقة المتجددة

انطلق اليوم الأحد في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف البرنامج التدريبي "سفراء مشكاة" والذي يستهدف 18 مشرفاً تربوياً في تخصص العلوم ويستمر لمدة يومين في مركز مديري المدارس، بحضور رئيس قسم العلوم بالإدارة منصور النفيعي ومشرفي العلوم في تعليم الطائف ومدربي سفراء مشكاة.
ويستهدف برنامج "سفراء مشكاة" توطين المعرفة في المجتمع بالطاقة الذرية والمتجددة ودعم رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة وتوسيع دائرة التأثير على الكوادر البشرية، حيث يقوم البرنامج على تدريب المشرفين التربويين لإكسابهم مهارات إضافية في أساليب التعلم التفاعلي لإيصال علوم الطاقة الذرية والمتجددة ونشرها على نطاقٍ أوسع ليكونوا بذلك سفراءً لمعرض مشكاة التفاعلي، كما سيتم تزويد المشرفين بمصادر علمية مهمة تسهم في دعم أفكارهم العلمية وآليات تنفيذ وتطبيق الورش العلمية داخل المدرسة.
وتضمن البرنامج إقامة ورش علمية متخصصة تهدف إلى تبسيط علوم الطاقة في المناهج الدراسية خلال إعداد وتأهيل مشرفي مادة العلوم ليصبحوا سفراء لمعرض مشكاة التفاعلي عن طريق إكسابهم مهارات في أساليب التعليم التفاعلي، وذلك لنقل علوم الطاقة للطلاب، وخلق بيئة تعليمية تفاعلية داخل الصف الدراسي عبر إقامة ورش عمل وتجارب شيقة.