"تعليم الغاط" يعلن استعداداته للعودة إلى المدارس وبدء الفصل الدراسي الثالث

وأكد مدير تعليم الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي أنه تمّ رفع الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات حضورياً، حيث تمت تهيئة المباني والفصول الدراسية لاستقبال الطلبة وبشكلٍ كامل، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي.