"تعليم الغاط" يعلن استعداداته للعودة إلى المدارس وبدء الفصل الدراسي الثالث

أكملت إدارة التعليم بمحافظة الغاط استعداداتها الحضورية الكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات لبداية الفصل الدراسي الثالث للعام 1443هـ.
وأكد مدير تعليم الغاط سليمان بن عبدالله الخمشي أنه تمّ رفع الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلاب والطالبات حضورياً، حيث تمت تهيئة المباني والفصول الدراسية لاستقبال الطلبة وبشكلٍ كامل، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي.
وأشار مدير التعليم إلى إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية والاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية.
وأشاد "الخمشي" بجهود فرق العمل بإدارة التعليم، ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، التي أثمرت عن نجاحها خلال الفصلين الأول والثاني.