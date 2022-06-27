"تعليم القنفذة" تكرّم 212 متقاعدًا ومتقاعدة خلال حفل "الوفاء" السنوي

نظّمت وحدة علاقات المعلمين بقسم شؤون المعلمين بإدارة تعليم القنفذة، اليوم الاثنين، حفل "الوفاء السنوي"، للعام الدراسي 1443 - 1444هـ؛ لتكريم 212 من منسوبيها من المتقاعدين والمتقاعدات بمختلف القطاعات التعليمية.
جاء ذلك في بادرة عرفان وتقدير لكل من خدم بالمجال التربوي، وممن أمضوا سنوات طويلة في الخدمة.
شهد الحفل مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، ومساعده للشؤون التعليمية الدكتور أحمد الجعفري، ومساعده للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني، ومدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني، وعدد من المشرفين التربويين بالإدارة.
وتعتبر مثل هذه المناسبات سمة تربوية تغرس في نفوس العاملين العطاء المتبادل، بهدف منح كل مجتهد ذكرى جميلة، ولمسة وفاء لما قدمه من الجهد طيلة سنوات عمله.
ووجّه مدير التعليم في كلمته الشكر والتقدير لكل من خدم في الميدان التربوي، مؤكدًا أنه أقل ما يقدم لمن أسهم في تخريج الأجيال، وتشجيع القيادات.
وقال "الزاحمي": إن التشجيع والتكريم من أهم العناصر المحفزة للعاملين والمجتهدين، ومهما قدمنا من عطاءات لن نفي الزملاء حقهم، نظير ما قدموه للميدان، فهم بذلوا جهدهم وعطاءهم وأفنوا شبابهم لبناء الأمة.
وأضاف أن وزارة التعليم تقدر وتثمن جهود منسوبيها، باعتبارهم شركاء في بناء المسيرة التربوية المباركة والارتقاء بها، مشيدًا بما قدمه المكرمون والمكرمات من عطاءات متميزة طيلة مسيرتهم التعليمية، والتي أسهمت في إنجاح خطط الوزارة ومشروعاتها التطويرية.
وأكد اهتمام الوزارة بمدّ الجسور مع هؤلاء الزملاء؛ للاستفادة من خبراتهم التربوية عند الحاجة.
كما أكد مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي أن وحدة علاقات المعلمين بشؤون المعلمين رائدة في مسيرة التكريم لكل مبدع من منسوبي الإدارة سواء كان معلمًا أو مشرفًا أو مدير مدرسة وغيرهم.
وفي نهاية الاحتفالية، كرّم مدير التعليم ومساعديه، المتقاعدين والمتقاعدات ومنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية.