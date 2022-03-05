"تعليم القنفذة" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

كما أشار إلى أن تعليم القنفذة يتابع من خلال 25 زيارة للقيادات التعليمية؛ دعمًا وتعزيزًا للميدان التربوي، وأكثر من 308 زيارات يومية للمشرفين والمشرفات لمتابعة سير الاختبارات.. داعيًا في ذات الوقت شركاء النجاح أولياء الأمور إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم وتواصلهم الدائم مع المدرسة عند الاحتياج للدعم والاستشارة دون تردد؛ حتى يتحقق الهدف المشترك وهو نجاح الأبناء وتحقيقيهم أعلى الدرجات بحول الله وقوته.