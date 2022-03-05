"تعليم القنفذة" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني

أنهت إدارة تعليم القنفذة، استعداداتها لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس تعليم القنفذة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1442- 1443هـ، وكذلك طلبة التعليم المستمر والتربية الخاصة.
وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443هـ، في وقت مبكر، كما أكملت الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن أداء الامتحانات في جو هادئ ومريح مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير ما يسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.
وأشار "الزاحمي" إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات عن طريق الهاتف الإرشادي الاستشاري لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف؛ وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المختصين.
وأفاد "الزاحمي" بأن أكثر من 60 ألف طالب وطالبة سوف يؤدون الاختبارات التحريرية النهائية حضوريًّا بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.
كما أشار إلى أن تعليم القنفذة يتابع من خلال 25 زيارة للقيادات التعليمية؛ دعمًا وتعزيزًا للميدان التربوي، وأكثر من 308 زيارات يومية للمشرفين والمشرفات لمتابعة سير الاختبارات.. داعيًا في ذات الوقت شركاء النجاح أولياء الأمور إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم وتواصلهم الدائم مع المدرسة عند الاحتياج للدعم والاستشارة دون تردد؛ حتى يتحقق الهدف المشترك وهو نجاح الأبناء وتحقيقيهم أعلى الدرجات بحول الله وقوته.