"تعليم القنفذة" يودع أكثر من 4 ملايين ريال مكافآت للطلاب والطالبات.. غدًا

تودع إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، يوم غد الخميس، الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري لعام 1443هـ؛ مكافآت الطلاب والطالبات لشهر يونيو 2022م ، وبلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.
وصرح مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أنّ صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين وطلاب المعهد العلمي.
وأكد "الزاحمي" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد.