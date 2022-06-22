"تعليم القنفذة" يودع أكثر من 4 ملايين ريال مكافآت للطلاب والطالبات.. غدًا

تودع إدارة التعليم بمحافظة القنفذة، يوم غد الخميس، الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري لعام 1443هـ؛ مكافآت الطلاب والطالبات لشهر يونيو 2022م ، وبلغ إجمالي المكافآت أكثر من أربعة ملايين ريال.