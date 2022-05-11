"تعليم تبوك" تعلن بدء الترشيح للعمل المسائي بمدارس تعليم الكبار

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بدء ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية للعمل خلال الفترة المسائية بمدارس مراكز التعليم المستمر لجميع المراحل داخل مدينة تبوك وضواحيها ومحافظة البدع للعام الدراسي 1444هـ.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، أن التقديم للترشح سيكون إلكترونيًا من خلال تعبئة النموذج على موقع بوابة الإدارة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن فتح باب الترشيح يأتي لسد احتياج مدارس ومراكز التعليم المستمر في المدارس الليلية من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات.
وأضاف "القعير" أن الترشيح يقتصر على شاغلي الوظائف التعليمية وفق شروط؛ منها: أن يكون المتقدم ممارسًا فعليًا للتدريس في مواد التخصص المطلوبة، وألا تقل خدمته في التدريس عن ثلاث سنوات، وألا يقل تقديره في الأداء الوظيفي في العمل النهاري عن جيد جدًا خلال العامين السابقين، وأن يقوم طالب الترشيح بتعبئة النموذج الإلكتروني كاملًا، ولن ينظر إلى أي طلب تكون البيانات خاطئة أو غير مستوفاة لجميع الحقول.
وأكد "القعير" على أنه لن يُنظر إلى أي دورة لم ترفق لها صورة، مع ضرورة أن يلتزم طالب الترشيح بالعمل طيلة العام الدراسي ولا يُقبل منه الغياب أو الاعتذار إلا لظروف قاهرة ومقنعة، ومن يعتذر عن العمل الليلي بعد ترشحه لن يرشح في الأعوام المقبلة لمدة سنتين، كما لن يُنظر في أي طلب يشتمل على تعبئة الإفادة والتعهّد من طالب الترشيح بعد المصادقة عليه من قبل مدير المدرسة.
وأهاب المدير العام بالمدارس إبلاغ المعلمين الراغبين للتقدم بطلب الترشيح بضرورة تعبئة الطلب من خلال بوابة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك خلال مدة أقصاها نهاية الثلاثاء المقبل 23-10-1443هـ.