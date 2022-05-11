"تعليم تبوك" تعلن بدء الترشيح للعمل المسائي بمدارس تعليم الكبار

وأكد "القعير" على أنه لن يُنظر إلى أي دورة لم ترفق لها صورة، مع ضرورة أن يلتزم طالب الترشيح بالعمل طيلة العام الدراسي ولا يُقبل منه الغياب أو الاعتذار إلا لظروف قاهرة ومقنعة، ومن يعتذر عن العمل الليلي بعد ترشحه لن يرشح في الأعوام المقبلة لمدة سنتين، كما لن يُنظر في أي طلب يشتمل على تعبئة الإفادة والتعهّد من طالب الترشيح بعد المصادقة عليه من قبل مدير المدرسة.