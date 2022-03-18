"تعليم تبوك" يؤكد جاهزيته لبداية الفصل الدراسي الثالث الأحد المقبل

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك استعداداتها الحضورية الكاملة لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة يستهلون الفصل الدراسي الثالث للعام 1443 هـ الأحد المقبل.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أنه تمّ رفع الجاهزية الكاملة لتوفير الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات حضورياً، حيث تمت تهيئة المباني والفصول الدراسية لاستقبال الطلبة بشكلٍ كامل، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي.
وأشار مدير التعليم إلى إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية والاصطفاف الصباحي، والإذاعة المدرسية.
وأشاد "القعير" بجهود فرق العمل بإدارة التعليم، ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، التي أثمرت عن نجاح للفصل الدراسي الثاني.