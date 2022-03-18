"تعليم تبوك" يؤكد جاهزيته لبداية الفصل الدراسي الثالث الأحد المقبل

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أنه تمّ رفع الجاهزية الكاملة لتوفير الأجواء الملائمة لاستقبال الطلاب والطالبات حضورياً، حيث تمت تهيئة المباني والفصول الدراسية لاستقبال الطلبة بشكلٍ كامل، وتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيراً من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي.