"تعليم جازان" تعلن جاهزية انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا الأحد

وتستقبل 1489 مدرسة بتعليم جازان، الأحد المقبل، 165395 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام، منهم 98603 طلاب وطالبات بالمرحلة الابتدائية، و47713 طالبًا وطالبة بالمرحلة المتوسطة، و15586 طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية، و2321 دارساً ودارسة بالتعليم المستمر، و1172 طالباً وطالبة بمدارس التربية الخاصة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بإشراف مباشر من 15207 معلمين ومعلمات، بالإضافة إلى مشرفي ومشرفات الإدارة العامة والمكاتب التابعة لها.