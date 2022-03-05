"تعليم جازان" تعلن جاهزية انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا الأحد

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، استعداداتها لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ، صباح غدٍ الأحد، حضوريًا في مختلف المراحل الدراسية.
يأتي ذلك، وفق الخطط الموضوعة وبإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بالمنطقة، د. إبراهيم بن محمد أبو هادي.
وأكد "أبو هادي" إكمال كل الإدارات المعنية بتعليم جازان استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، انطلاقاً من تشكيل اللجان الخاصة لمتابعة سير الاختبارات والتي تضمنت لجان الاختبارات على مستوى الإدارة واللجان الفرعية على مستوى المكاتب واللجان التنفيذية بالمدارس، وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال رحلتهم التعليمية وسط بيئة آمنة.
كما أكد "أبو هادي"، حرص تعليم جازان على التهيئة للاختبارات الحضورية التي تأتي بعد انقطاع استمر لمدة عامين، الأمر الذي حتم علينا العمل على تهيئة طلابنا وطالباتنا، وخصوصاً طلاب الصفوف الدنيا بالمرحلة الابتدائية، ممن لم يسبق لهم التعرض لخبرة الاختبارات الحضورية.
وقال، إن هذا جعلنا نوجه التوجيه الطلابي بالتركيز على هذه الفئة لتهيئتهم نفسياً لأداء اختبارات حضورية ناجحة خالية من العقبات التي قد تعترضها.
وأضاف، أنه ولأهمية هذه التجربة بذلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، بتكامل من جميع إداراتها ومكاتبها ومدارسها جهوداً مباركة استعداداً، للتأكد من جاهزية المدارس من حيث البيئة المدرسية وإجراءات الأمن والسلامة والصيانة وتطبيق الاحترازات الصحية لدخول الطلاب والطالبات وخروجهم وتنفيذ كل التعليمات الموجهة في هذا المجال.
وحث "أبو هادي"، أبناءه الطلاب وبناته الطالبات على الجد والاجتهاد والحرص على الاستذكار وبذل المزيد من الجهد كون فترة الاختبارات فترة مهمة في حياتهم الدراسية وتمثل الإنجاز الحقيقي.
ولفت إلى أن الاختبارات هي البوابة الأولى التي ينطلق الطلبة من خلالها لتحقيق الطموحات والتطلعات وصولاً إلى النجاحات الكبيرة، كما أنها أسلوب من أساليب التعلم وتجربة يخوضها الطالب ويتعلم من خلالها.
وأكد "أبو هادي"، جاهزية مدارس تعليم جازان لتحقيق التباعد وتطبيق كل الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات حضورياً والإشراف على سير الاختبارات بالمدرسة ومتابعة تطبيق ضوابط اللجان الخاصة بالطلاب والطالبات والوقوف على جاهزيتها داخل المدرسة.
وكذا الانتهاء من وضع خطط التعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة الاختبارات ومتابعة غياب الطلاب والطالبات، وجاهزية العيادات المدرسية ومطابقتها للشروط الصحية.
وبين كذلك انتهاء إدارة الأمن والسلامة المدرسية استعداداتها لبدء الاختبارات وتوفير مندوبي طوارئ في جميع مكاتب التعليم، وكذلك مشرفي الأمن والسلامة المدرسية لمتابعة المدارس والإشراف عليها.
وتستقبل 1489 مدرسة بتعليم جازان، الأحد المقبل، 165395 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام، منهم 98603 طلاب وطالبات بالمرحلة الابتدائية، و47713 طالبًا وطالبة بالمرحلة المتوسطة، و15586 طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية، و2321 دارساً ودارسة بالتعليم المستمر، و1172 طالباً وطالبة بمدارس التربية الخاصة، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، بإشراف مباشر من 15207 معلمين ومعلمات، بالإضافة إلى مشرفي ومشرفات الإدارة العامة والمكاتب التابعة لها.