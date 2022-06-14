"تعليم سراة عبيدة" يُنظم لقاءً تثقيفيًا عن "العمل التطوعي"

وأضاف "الحياني" أن محاور اللقاء تناولت: التعريف بالعمل التطوعي وأهدافه، وتصنيفات العمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030، وسياسات وآليات صياغة الفرص التطوعية، والتطوع من الاستقطاب إلى التمكين، وتحديات ومعوقات العمل التطوعي، وكذلك مناقشة مستهدفات العمل التطوعي لتعليم سراة عبيدة التي تم حددتها وزارة التعليم.