"تعليم سراة عبيدة" يُنظم لقاءً تثقيفيًا عن "العمل التطوعي"

دشن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي، صباح اليوم الثلاثاء، لقاءً تثقيفيًا عن العمل التطوعي بعنوان: "معًا نحو عمل تطوعي متميز ومستدام"، نفذته إدارة الموارد البشرية.
جاء ذلك بحضور مساعدي مدير التعليم والقيادات التعليمية والإدارية ومديري ومديرات المدارس ومنسقي العمل التطوعي.
وأكد "العلكمي" أهمية مثل هذه اللقاءات؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي وانعكاساتها الجيدة على الميدان التربوي.
وقال مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم سراة عبيدة عبدالرحمن الحياني، إن اللقاء يهدف إلى تنمية المسؤولية الاجتماعية لدى منسوبي التعليم، وتعزيز العمل التطوعي لخدمة المجتمع والوطن.
وأضاف "الحياني" أن محاور اللقاء تناولت: التعريف بالعمل التطوعي وأهدافه، وتصنيفات العمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030، وسياسات وآليات صياغة الفرص التطوعية، والتطوع من الاستقطاب إلى التمكين، وتحديات ومعوقات العمل التطوعي، وكذلك مناقشة مستهدفات العمل التطوعي لتعليم سراة عبيدة التي تم حددتها وزارة التعليم.
يذكر أن إدارة التعليم بالمحافظة تعمل بخطى ثابتة؛ لتحقيق أهداف وزارة التعليم المنبثقة من برامج الرؤية الوطنية المباركة رؤية السعودية 2030م، بالوصول لمليون متطوع، من خلال التحفيز على العمل التطوعي وتشجيع مبادرات الفرق التطوعية.
ويتم اعتماد مبادرات الفرق تحت مظلة التعليم، وحصول قائد أعضاء الفريق على شهادة موثقة لساعاتهم التطوعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي، وإضافة الساعات التطوعية في نظام أبشر، وإمكانية مشاركة الفرق بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي.