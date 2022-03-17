"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

وأكد أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثالث ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي.