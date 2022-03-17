"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة 19 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة، استعداداتها لعودة أكثر من 19 ألف طالب وطالبة، صباح الأحد المقبل، لمقاعد الدراسة حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية.
جاء ذلك تزامنًا مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث والعودة الكاملة للطلاب والطالبات، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية، وعودة الأنشطة الصفية واللاصفية.
وذكر مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور: حسن العلكمي، أن إدارته عملت منذ وقت مبكر وفق خطط مدروسة، وقامت بتوزيع الأدوار العملية على مختلف الإدارات والأقسام المختصة بالإدارة؛ لضمان بداية دراسية جادة ومنضبطة للفصل الدراسي الثالث بجميع مدارس المحافظة من أول حصة دراسية.
وأكد على جميع مديري ومديرات المدارس ضرورة إعطاء هذا الأمر جُل عنايتهم واهتمامهم، والعمل على توفير كل الإمكانات لتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".
وأشاد، في الوقت نفسه، بمستوى الوعي الذي يتمتع به الطلاب والطالبات أثناء تطبيق العودة الحضورية الآمنة.
وقال "العلكمي": إدارة التعليم عَمِلت على توفير كامل التجهيزات المدرسية لبداية جادة، وتم ترحيل المقررات الدراسية لكل المدارس قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وأضاف: الإدارة شكّلت فِرَق عمل لزيارة المدارس والوقوف على انطلاق الدراسة في يومها الأول، والرفع بالتقارير اللازمة وصولًا إلى بداية جادة وآمنة بشراكة فاعلة من كافة فئات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور.
وهنّأ منسوبي ومنسوبات "تعليم سراة عبيدة" وأبناءه وبناته، الطلابَ والطالبات في المدارس، بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني والتمتع بالإجازة السعيدة.
وأكد أن البداية الجادة والمنتظمة مع أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثالث ستنعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته، وهو الأمر الذي يحقق الأهداف المنشودة للتعليم في هذا الوطن الغالي.